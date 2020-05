Man die fietspad bezaait met prikkeldraad, spijkers en glas praat zichzelf aan de galg tegen visser die stiekem filmt Kim Aerts

09 mei 2020

16u46 44 Kampenhout De onbekende die tot De onbekende die tot driemaal toe langs het jaagpad aan de Vaart in Kampenhout spijkers en glas strooide, is geïdentificeerd. De man maakte zich domweg bekend aan een visser net voor hij opnieuw toesloeg vrijdagnacht.

De brandweer was zaterdagochtend al vroeg in de weer om het jaagpad langs de Vaart in Kampenhout voor een derde keer te vrijwaren van stroken glas en duimspijkers die er ’s nachts waren rondgestrooid. Ditmaal had de dader zelfs prikkeldraad achtergelaten op het pad dat veelvuldig gebruikt wordt door fietsers en wielertoeristen, die het soms niet al te nauw nemen met de verkeersregels daar.

De dader was met zijn hond vrijdagavond eerst op verkenning gegaan op zijn vertrouwde route. Hij sprak daarbij een visser aan en nam de man in vertrouwen. Hij deed haarfijn uit de doeken hoe hij telkens te werk ging. “Ik was aan het telefoneren met mijn vriendin toen die man mij uit het niets aansprak”, getuigt de visser die liever anoniem blijft. “Hij kwam aan mijn tent staan en dat kwam vrij intimiderend over. Hij keek me eerst aan alsof ik een bedreiging vormde. Toen vroeg hij me of ik te vertrouwen was. Omdat ik nogal wat duur vismateriaal bij me had en ik het zaakje niet vertrouwde, ging ik mee in zijn verhaal. Hij woont al twintig jaar in de buurt en klaarblijkelijk was hij gefrustreerd over de wielrenners op het jaagpad. Hij vroeg of ik het niet gelezen had in de krant over het glas en de spijkers die er recent gestrooid werden. Met enige trots vertelde hij me dat hij de verantwoordelijke was.”

Stiekem gefilmd

Bij de visser ging meteen een alarmbelletje af en hij begon de man van middelbare leeftijd stiekem te filmen tijdens zijn biecht. “Hij was in de Brico duizend spijkers gaan halen en hij was ook nog van plan om kraaienpoten te maken. Daarna vroeg hij of er recent nog veel beweging was geweest in de buurt en of ik een oogje in het zeil kon houden voor hem. Dan stapte hij weg. Om middernacht ben ik gaan slapen en om 6 uur werd ik gewekt door de brandweer die alles aan het opruimen was. Ik had echt niet gedacht dat hij het nog eens zou doen. Er lag zelfs prikkeldraad op de weg, maar dat heeft hem ook de das omgedaan. Want de armband die hij droeg in het filmpje dat ik maakte, was blijven hangen in de prikkeldraad.”

Hij was in de Brico duizend spijkers gaan halen en hij was ook nog van plan om kraaienpoten te maken Visser die met de dader sprak

Ondertussen werd de visser al gehoord door de politie. Die maakt zich sterk de juiste man op het spoor te zijn. De dader liet zelfs zijn gsm-nummer achter bij de visser. “We zijn alle informatie aan het bundelen en we gaan die persoon daarmee confronteren. De gerechtelijke feiten zijn natuurlijk niet zo zwaarwichtig. Maar er zijn wel heel wat kosten gemaakt om telkens alles op te ruimen”, zegt korpschef Filip Van Steenbergen.

Snelheidscontroles

“Het is begonnen met glas, daarna nagels en duimspijkers over een afstand van een paar honderd meter. Die man kaart waarschijnlijk het probleem aan dat fietsers het jaagpad gebruiken tegen onaangepaste snelheid. In overleg met Waterwegen en Zeekanaal hebben we al extra signalisatie voorzien. Het is geen racecircuit, maar een ontspanningsroute waar een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur geldt. Speed pedelecs zijn toegelaten voor zover het jaagpad deel uitmaakt van de fietssnelweg. Maar ze moeten zich houden aan de maximum snelheid van 30 kilometer per uur”, benadrukt de korpschef die overweegt om te gaan flitsen op het jaagpad als de situatie er niet betert. “De mogelijkheid om de snelheid daar te meten is er, maar we gaan het voorlopig nog niet doen. Het probleem is er altijd geweest, maar in deze tijden wordt de weg intensiever gebruikt. Het grootste probleem wordt echter gecreëerd door niet-gemotoriseerd verkeer. Hoffelijk zijn en je fietsbel gebruiken kan al veel oplossen.”

Burgemeester Kris Leaerts (Team Burgemeester) is opgelucht en blij dat er geen gewonden zijn gevallen. “Ik ben blij dat burgers en politie alert zijn. Dit gaat over frustraties, daar moet niet meer achter gezocht worden. Het had niet mogen gebeuren. Maar mensen zijn spijtig genoeg vaak tot heel wat in staat.”