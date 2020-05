Lokaal bestuur slachtoffer van phishing Kim Aerts

28 mei 2020

14u24

Het lokaal bestuur in Kampenhout is afgelopen week slachtoffer geworden van externe phishing, een soort oplichtingspraktijk. Als gevolg daarvan kunnen andere besturen, burgers of organisaties een mail hebben ontvangen met als onderwerp ‘PAYMENT SWIFT’ en een bijlage. Er wordt afgeraden om de mails te openen. Lokaal bestuur Kampenhout heeft onmiddellijk actie ondernomen om de bewuste hacking te neutraliseren en de schade te beperken. ER werd ook aangifte gedaan bij de autoriteiten. “We beseffen dat dit voor enige last en ongemakken kan zorgen. We willen ons hiervoor alvast excuseren. Uiteraard zal het bestuur maatregelen treffen om dit in de toekomst te vermijden”; luidt het communiqué.