Laagvlieger gevat die vijf dagen oude Mercedes wil testen

21 januari 2020

Politiezone KASTZE (Kampenhout-Steenokkerzeel-Zemst) hield zondag een verkeers-en snelheidsactie. Die ging door op de Tervuursesteenweg en de Haachtsesteenweg in Steenokkerzeel en de Voortstraat in Kampenhout. Maar liefst 98% was een voorbeeldige BOB. Op het gebied van snelheid deed de Tervuursesteenweg het erg goed met slechts 1% overtredingen. Op de Voortstraat waren dit er 22% en op de Haachtsesteenweg 14%. Eén bestuurder werd aan een snelheid van maar liefst 139 kilometer per uur geïntercepteerd door de motorrijder van de politie. Hij had het slechte plan om zijn vijf dagen oude Mercedes te testen.