Kris Leaerts legt volgende week eed af als burgemeester Kim Aerts

02 september 2019

16u03 0 Kampenhout Kris Leaerts (51) legt op 9 september de eed af als burgemeester van Kampenhout. De eedaflegging werd uitgesteld door Liesbeth Homans (N-VA), minister van Binnenlands Bestuur, omdat er nog een rechtszaak hangende was tegen Leaerts. Die is nu definitief achter de rug.

Het was een kwestie van tijd dat Leaerts opnieuw zou benoemd worden tot burgemeester nadat hij in de correctionele rechtbank van Oudenaarde in juni werd vrijgesproken. Leaerts werd op 27 augustus al benoemd door minister Homans. Volgende week maandag volgt de eedaflegging bij provinciegouverneur Lodewijk De Witte. Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar, en de resultaten van de stemming, heeft de partij ‘Team Burgemeester’ een coalitie gesloten met Open Vld. Beide partijen hebben Leaerts voorgedragen als kandidaat-burgemeester. Leaerts is OCMW-raadslid sinds 2000, schepen sinds 2007 en burgemeester van Kampenhout sinds 2013. Omdat hij ook uittredend burgemeester was, bleef hij gewoon aan het roer van Kampenhout staan de afgelopen maanden.