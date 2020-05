Koning Filip spreekt ergotherapeut An tijdens videocall moed in nu ze in volle coronacrisis beslist om voltijds zelfstandige te worden: “Hij stelde mij echt op mijn gemak” Kim Aerts

27 mei 2020

16u26 8 Kampenhout Ergotherapeut An Cleuren (34) uit Kampenhout heeft dinsdag een videocall gehad met Koning Filip. De koning wilde haar een hart onder de riem steken omdat ze in volle coronacrisis de overstap maakte van zelfstandige in bijberoep naar zelfstandige in hoofdberoep. “Hij stelde mij echt op mijn gemak”, glundert An.

Twee maanden geleden trok An Cleuren de deur van het Nationaal Multiple Sclerose Centrum (NMSC) in Melsbroek definitief achter zich dicht om zelfstandige in hoofdberoep te worden. Ze werkte al acht jaar als zelfstandige ergotherapeut in bijberoep, maar ze wilde het roer nu helemaal omgooien. “Via Unizo volgde ik het traject ‘Road To Action’ om mij te laten begeleiden bij mijn doorstart naar zelfstandige. Het is via die weg dat de adviseur van de koning gepolst heeft naar ondernemers die net de overstap maakten. Hij vond dat blijkbaar heel positief dat we in deze tijden een zaak zijn opgestart. Met een videocall wilde hij ons moed inspreken”, vertelt An, die dinsdag thuis telefoon kreeg vanuit Laken. “Met de economisch adviseur hadden we op voorhand al eens getest hoe alles werkte. Hij heeft me ook voorbereid op de videocall en wat tips gegeven. Over kledij werd niets gezegd, maar het sprak voor zich dat ik iets deftig aandeed. Ik was heel gestresseerd, maar de koning gaf mij een heel rustgevend gevoel. Hij kwam menselijker over dan op de televisie. Het gesprek verliep in het Nederlands en dat was heel spontaan. De koning was geïnteresseerd in mijn opstart en hoe dat allemaal liep tijdens de coronacrisis. En hoe je dat financieel klaarspeelt als je een gezin hebt. Ik mocht zelf ook vragen stellen, maar ik heb het niet aangedurfd om dat te doen. Maar ik ben blij dat ik deze kans gekregen heb. Het was best spannend allemaal”, zegt An.

Meer betekenen

Zij staat er sinds kort nu alleen voor met haar zaak ErgoAC. “In het revalidatiecentrum kon ik ook mensen helpen, maar nu ik bij de mensen thuiskom, heb ik het gevoel dat ik nog meer kan betekenen voor hen. Ik werk voornamelijk met neurologische patiënten. Ik help hen bijvoorbeeld, zodat ze zelf opnieuw kunnen eten, het openbaar vervoer nemen of zelfstandig naar het toilet kunnen gaan. In het begin van de coronacrisis heb ik het me even beklaagd dat ik de overstap heb gemaakt, maar dat gevoel is snel weggeëbd. We hebben steun gekregen van de overheid en we moeten positief blijven. Van 13 maart tot 14 mei heb ik zo goed als stilgezeten. Ik heb twee patiënten op twee weken tijd gedaan. Maar nu begint alles stilletjes aan terug te lopen. Sinds twee weken zit mijn agenda voor drie vierden vol. De patiënten zagen het in het begin zelf niet zitten dat ik nog langskwam. Maar ik ga niet met een bang hart werken, die mensen moeten tenslotte ook geholpen worden.”