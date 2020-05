Kampenhoutse frituur ‘t Friethuis levert pakjes friet aan rusthuisbewoners Kim Aerts

12 mei 2020

16u53 1 Kampenhout Glenn en Vanessa van frituur ’t Friethuis in Kampenhout hebben hun goed hart getoond in deze coronatijden. Ze trakteerden de rusthuisbewoners van woonzorgcentrum Molenstee op een pak friet met boulet of curryworst.

“We hebben al veel toffe attenties mogen ontvangen de laatste twee maanden en we zijn dankbaar om elk gebaar. Het cadeautje van deze middag werd ook met open armen en mond ontvangen”, reageren ze in koor in het woonzorgcentrum. Maandag werd ook al getrakteerd op frietjes bij Ons Tehuis Brabant. Dat is een instelling voor mensen met een beperking.