Hellebos krijgt herbestemming als natuurgebied om slipschool buitenspel te zetten Kim Aerts

04 maart 2020

17u02 0 Kampenhout De gemeenteraad in Kampenhout besliste in april nog unaniem dat de politieslipschool in natuurgebied Hellebos de deuren moet sluiten. Het doel is nu om de terreinen van het militair domein te bestemmen als natuurgebied.

“We kiezen als gemeentebestuur resoluut om de terreinen van het militair domein te bestemmen als natuurgebied, zodat de unieke fauna en flora beschermd wordt en zich opnieuw kan herstellen binnen het complex van het Hellebos”, zegt milieuschepen Gwenny De Vroe (Open Vld). “Het Hellebos maakt deel uit van de te versterken natuurreservaten en boscomplexen, maar het militair domein brengt de natuur in de buurt in gevaar. Het gebruik als slipschool voor de federale politie, wordt als een knelpunt en bedreiging gezien voor de natuurwaarden in de omgeving. We wensen een einde te stellen aan de exploitatie van het militair domein”, benadrukt de schepen.

Positief overleg

Recent besliste het schepencollege om een proces-verbaal tegen de onwettelijke toestand te laten opstellen door de lokale politie in samenwerking met de dienst Omgeving. Er zal ook een officiële aanmaning vertrekken naar de Federale Overheid waarin zij verzocht wordt om de onwettige activiteiten te staken. “Het gemeentebestuur zal de dienst Omgeving formeel vragen om een bestuurlijke maatregel op te leggen. Want enkel zij hebben deze bevoegdheid”, verduidelijkt De Vroe. Kampenhout heeft ook de procedure gestart om een delegatiebevoegdheid van de Vlaamse Overheid te verkrijgen, om via de opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan een halt toe te roepen aan de huidige toestand. In navolging van de beslissingen in het schepencollege en de gemeenteraad ging De Vroe in overleg met Zuhal Demir (N-VA), Vlaams minister voor Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening Zuhal Demir over het dossier van de slipschool. Volgens De Vroe verliep dat overleg “positief”.