Hellebos breidt uit met 22 hectare: “Het grootste natuurgebied in de regio” Kim Aerts

26 september 2019

16u02 1 Kampenhout Natuurgebied Hellebos is uitgebreid met 22 hectare. “Daarmee wordt het Hellebos ruim 100 hectare groot en wordt het meteen het grootste natuurgebied in de regio”, zegt Stefan Vandevenne van Natuurpunt Kampenhout.

Groene long Hellebos in Kampenhout breidt uit met een aanzienlijk stuk. Koen Van den Heuvel (CD&V), Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbou, heeft 22 extra hectare erkend als officieel natuurgebied.

“De contouren van het natuurgebied ‘Hellebos-Rotbos’ strekken zich uit van de Haachtsesteenweg in Berg tot aan de Tervuursesteenweg in Steenokkerzeel”, zegt Stefaan Vandevenne van Natuurpunt. Het was altijd een van onze doelen om van het Hellebos het grootste natuurgebied in de regio Kampenhout-Steenokkerzeel te maken. Daar zijn we met de natuurpuntafdelingen Kampenhout en Mavist (Machelen-Vilvoorde-Steenokkerzeel, nvdr.) mooi in geslaagd. Inmiddels werd er opnieuw 20 hectare bijkomend natuurgebied aangekocht dat ook ter erkenning zal worden voorgelegd. Met de nieuwe aankopen van graslanden en oude structuurbossen wil Natuurpunt een belangrijke bijdrage leveren in de realisatie van de Europese Natuurdoelen. De aangekochte terreinen zijn immers gelegen in de ‘Speciale Beschermingszone Kampenhout’ dat deel uitmaakt van het Europees Natura2000-netwerk. Hellebos-Rotbos maakt deel uit van het natuurpark De GroeneVallei”, weet Vandevenne die als vrijwilliger en beheerder in de weer is.

Jaren wachten

“Ik zoek de eigenaars op die een perceel in dat gebied hebben liggen om hen te overtuigen om die gronden aan Natuurpunt te verkopen. Soms gaat dat vlot, maar soms moeten we daar jaren op wachten. Met Natuurpunt hebben wij een visiegebied waarbinnen we aankopen doen. Zo proberen we een mooi geheel natuurgebied te vormen. En dat loont”, zegt de Natuurpunter. “We hebben nu al drie jaar achter elkaar een wespendief die hier broedt. Je kan de vogel vergelijken met een buizerd, in de lucht zijn ze moeilijk van elkaar te onderscheiden. De wespendief komt laat terug uit zijn winterverblijf in Afrika. In juni legt die telkens twee eieren. Als de eieren zijn uitgebroed gaat de wespendief meteen op zoek naar wespen om die larven aan zijn jongen te geven. Die groeien veel sneller dan buizerdjongeren. Begin september vliegt zo’n wespendief al terug om te overwinteren. Daarnaast hebben we ook verschillende vleermuissoorten, waarvan we dachten ze uitgestorven waren, die we terugzien in het Floordambos”, besluit Vandevenne.