Golfclub Kampenhout behoort tot select kransje als het aankomt op jeugdwerking Kim Aerts

09 maart 2020

14u39 0 Kampenhout Omdat Golfclub Kampenhout ambitieus inzet op haar jeugdwerking is de vereniging door Golf Vlaanderen bekroond met het Eagle-label. Daarmee heeft de club het bewijs voor de hoogste kwaliteitserkenning beet.

Met drie cirkelen ze aan de top in Vlaanderen, de golfclubs die investeren in een ambitieus jeugdbeleid. Golf Vlaanderen beloonde hun inspanningen met het Eagle-label. Deze hoogste kwaliteitserkenning is een primeur voor Golfclub Kampenhout, met bijna zevenhonderd leden. De club bouwde de voorbije jaren aan een recreatief en competitief jeugdbeleid en telt vandaag een zestigtal jonge leden. “We proberen de golfsport zo toegankelijk mogelijk te maken. En dat werpt zijn vruchten af. Spelers stappen op steeds jongere leeftijd in”, zegt ‘Junior Captain’ Marc De Cock.

Met 55 clubs en ruim 40.000 spelers in Vlaanderen blijft golf groeien in populariteit. Maar bij kinderen en jongeren tot 18 jaar is de sport vaak nog onbekend terrein. Om structureel een jeugdbeleid uit te bouwen, reikt Golf Vlaanderen – binnen het jeugdsportfonds – jaarlijks kwaliteitslabels uit. Er zijn drie niveaus: Rabbit (golfsport promoten bij de jeugd), Birdie (erkenning als jeugdvriendelijke club) en Eagle (competitief programma voor de topjeugd).

De hoogste kwaliteitserkenning werd enthousiast onthaald bij Golfclub Kampenhout. “Zo’n label komt er niet van vandaag op morgen. We hebben de afgelopen jaren sterk ingezet op onze jeugdwerking. Daarbij vormen de labels van Golf Vlaanderen trouwens een handige leidraad om stap voor stap een eigen jeugdopleiding uit te bouwen”, verduidelijkt De Cock.

Golf op school

Golfclub Kampenhout trok het voorbije jaar een zestal keer naar scholen in de buurt. “Met speciaal aangepast materiaal laten we leerlingen van het vierde en vijfde leerjaar spelenderwijs kennismaken met de golfsport, in hun sporthal of op de speelplaats. Daarnaast organiseren we gratis initiatielessen op de club. We krijgen veel enthousiaste reacties, want golf is eigenlijk niet zo gekend bij jongeren. Om de golfsport zo toegankelijk mogelijk te maken, houden we het jeugdlidgeld beperkt. In deze bijdrage – vanaf 205 euro voor een volledig jaar – zit alles vervat: van technische praktijklessen tot begeleiding op het vlak van voeding of blessurepreventie. Golf is een sport, dat wordt nogal eens onderschat”, stelt De Cock.

Belgische top

Om het prestigieuze Eagle-label te halen, werkte Golfclub Kampenhout een specifiek programma voor topspelers uit. Individuele begeleiding door een fysieke trainer en mental coach worden daarbij niet vergeten. De golfclub in Kampenhout telt zo’n zestig jonge spelers, van wie een tiental tot de Belgische top behoren en ook twee spelers internationaal een vinger in de pap te brokken hebben.

Ook twee andere golfclubs in Vlaanderen ontvingen het Eagle-label, Naast Kampenhout ontving ook de Antwerpse Golfclub Rinkven en Waregem Golf het Eagle-label. In totaal kregen zo’n twintig clubs een bekroning voor hun jeugdwerking, waaronder 18 Rabbit-labels en 13-Birdie-labels.