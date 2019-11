Gewezen gemeentesecretaris toch voor rechter na grensoverschrijdend gedrag op het werk Kim Aerts

04 november 2019

16u56 0 Kampenhout Dominique Coucke (52), voormalig gemeentesecretaris van Kampenhout, moet zich voor de correctionele rechtbank verantwoorden voor grensoverschrijdend gedrag op het werk. Coucke werd vorig jaar in maart op non-actief gezet na klachten. In augustus volgde zijn ontslag als gemeentesecretaris.

De Brusselse raadkamer heeft Dominique Coucke uit Lennik doorverwezen naar de strafrechtbank voor ongewenst seksueel gedrag op het werk. De raadkamer volgt daarmee de vordering van het parket van Halle-Vilvoorde. “Ik ben toen tweemaal op die zittingen verschenen, maar de tegenpartijen heb ik daar nooit gezien. Waar gaat dit over?”, vraagt Coucke zich af.

Hij ontkende altijd dat er iets gebeurd zou zijn. “Wat men mij ten laste legt, zijn een paar Facebookberichten. En er is ook een klacht van vorig jaar (2017, red.) van één persoon, die sprak in naam van drie personen, over een voorval op de dienst Bevolking. Maar ik ben een Antwerpenaar en dan zeg je al eens snel ‘bedankt schatje’ of ‘sjoeke’ maar blijkbaar moet ik iedereen altijd met zijn of haar functietitel aanspreken”, reageerde Coucke vorig jaar. Toch besliste de gemeenteraad toen in besloten zitting in augustus de samenwerking stop te zetten na een tuchtonderzoek. In mei 2018 zette hij ook al een stap opzij als voorzitter van de CD&V in Lennik na de hele affaire. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn.