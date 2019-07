Gewestweg N26 wordt aangepakt na bouwverlof KAR

11 juli 2019

14u24 0 Kampenhout Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start na het bouwverlof op 27 juli met onderhoudswerken aan de rijweg en fietspaden in Buken. Vanaf 5 augustus start ook de werfzone in Boortmeerbeek op. Met die onderhoudswerken maakt AWV de gewestweg veiliger en comfortabeler in gebruik.

De eerste werfzone in Buken op de gewestweg Leuven-Mechelen (N26) ligt tussen het kruispunt met de Oude Haegestraat en de Molenbaan en start vanaf 27 juli in de rijrichting van Leuven. Nadien sluit de werfzone van Boortmeerbeek vanaf 5 augustus mee aan op de planning op dezelfde gewestweg tussen het kruispunt met de Audenhovenlaan en de Pontstraat in de rijrichting van Mechelen. Beide werven liggen op een vijftal kilometer van elkaar en volgen elkaar op tussen eind juli en begin september. Elke werf zal een maand tijd in beslag nemen.

Meer comfort

Op beide locaties wordt het beton van de rijweg en de fietspaden op de gewestweg van Leuven-Mechelen (N26) vervangen door asfaltverharding. De aannemer breekt de rijweg en het fietspad open en plaatst een nieuwe fundering. Nadien wordt er een nieuwe onderlaag en toplaag asfalt aangelegd.

Hinder beperken

Elke werfzone wordt in twee fasen opgedeeld om de hinder voor lokaal en doorgaand verkeer te beperken. Fietsers worden op de helft van de rijweg via bakens door de werfzone begeleid. Er geldt dan een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur in de werfzone. Doorgaand verkeer op de Leuvensesteenweg wordt om de beurt geregeld met tijdelijke verkeerslichten. De handelaars blijven bereikbaar via lokale omleidingen. Tijdens de werken zal parkeren in de buurt van werfzones niet mogelijk zijn. De werken in Buken gebeuren tussen 27 juli en 21 augustus. Voor Boortmeerbeek is dat tussen 5 augustus en 7 september. De werken zullen in meerdere fases verlopen. Meer info via het Agentschap Wegen en Verkeer.