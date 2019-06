Gemeentelijk rampenplan afgekondigd in Kampenhout, Haacht en Boortmeerbeek na bedrijfsbrand, buurtbewoners geëvacueerd Kim Aerts en Andreas De Prycker

12 juni 2019

14u58 258 Kampenhout Het gemeentelijk noodplan in gemeentes Kampenhout, Boortmeerbeek en Haacht is afgekondigd na de brand gisteren bij Renewi. Uit voorzorg worden inwoners van de Tuinwijk (Haacht) en aanpalende straten geëvacueerd.

De politie vraagt om ramen en deuren gesloten te houden. Er is geen gevaar, maar de rook is hinderlijk. De brandweer laat het gebouw gecontroleerd uitbranden. Het industrieterrein in Kampenhout is ook geëvacueerd.

Door de blijvende laaghangende rook die enige hinder veroorzaakt heeft de brandweer geadviseerd om toch het gemeentelijk noodplan af te kondigen in de drie gemeentes. Uit voorzorg worden een aantal omwonenden (Tuinwijk Haacht en omliggende straten) tijdelijk geëvacueerd naar de voetbalkantine van Den Box (vrijetijdscomplex Den Dijk, Dijkstraat 1). De geëvacueerden worden opgevangen door medewerkers van het Lokaal zorgbestuur Haacht. Voorlopig adviseert de brandweer om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen. Een volgende update volgt om 20 uur vanavond.