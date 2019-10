Gemeente wil Kasteel Van Bellinghen als nieuw gemeentehuis Kim Aerts

20 oktober 2019

18u59 0 Kampenhout De gemeente Kampenhout wil het Kasteel Van Bellinghen kopen om te gebruiken als nieuw gemeentehuis in 2022. Het voorstel ligt donderdag op tafel tijdens de gemeenteraad. Kostprijs: 1.995.000 euro.

Het Kasteel Van Bellinghen ligt in de Gemeentehuisstraat schuin tegenover het huidige gemeentehuis. De eigenaar zette het geklasseerde pand recent te koop en volgens burgemeester Kris Leaerts is de aankoop ervan een mooie opportuniteit voor de gemeente. “Het doel is om de gemeentelijke diensten en het OCMW er samen in onder te brengen voor een geïntegreerde dienstverlening. Het gemeentehuis nu is erg krap. Het kasteel heeft drie ruime verdiepingen met een zolder en kelder van 200 vierkante meter. Ideaal voor ons archief. De totale vloeroppervlakte bedraagt 1.410 vierkante meter. Ter vergelijking, de huidige gebouwen voor onze diensten zijn samen goed voor maar 1.041 vierkante meter. Bovendien heeft de geschiedenis van Kampenhout in het Kasteel Van Bellinghen er zijn oorsprong. Een reden te meer om dit gebouw aan te kopen”, verduidelijkt de burgemeester. Het is de bedoeling om de huidige site van de gemeentediensten te verkopen in de vorm van een wedstrijdaanbesteding. “Daar willen we verschillende voorwaarden aan koppelen om onze dorpskern aantrekkelijker te maken en om de mogelijkheid te bieden om met nieuwe woonvormen onze dorpskern te versterken. Denk daarbij aan kleinschaliger wonen en kleinere handelszaken.” Volgens Leaerts wordt er op financieel gebied niet over een nacht ijs gegaan. “Het is een rendabele zaak als je de vergelijking maakt met de kosten die we de komende jaren aan de gebouwen op de huidige site van het gemeentehuis dienen te doen. De bevolkingsdienst en de burgerlijke stand zijn toe aan een ingrijpende aanpassing aan het onthaal- en de loketfunctie. Er is niet voldoende privacy bij het aanvragen van persoonlijke stukken. En nog maar te zwijgen over de wachtrijen op dinsdagavond. Ons gemeentepersoneel kan gaan werken in een uniek kader en dat kan de dienstverlening alleen maar stimuleren.”

Pastorij

Omdat het kasteel ook aansluit bij de pastorie liggen volgens de burgemeester ook daar mogelijkheden. “In hoofdzaak willen we de front office-diensten in het kasteel lokaliseren en de back office-diensten in de pastorij. Tussen de twee gebouwen is er een grote grasweide binnen de ommuurde site waar makkelijk activiteiten kunnen plaatsvinden.” Het kasteel werd de laatste twee decennia bewoond door Geert Martens en zijn gezin. Hij zorgde voor een intensieve restauratie van het pand dat gelegen is op 43 are grond. “Het was een continu proces. We hebben er altijd met veel goesting in geïnvesteerd. Het was de bedoeling om het over vijf jaar met mijn pensioen te koop te zetten, maar kijk.” Tegen 2022 zouden de diensten moeten verhuizen naar de nieuwe locatie. “Aan de toegankelijkheid gaan we nog moeten werken. Er zal bijvoorbeeld ook een lift moeten worden aangebracht. Het is ook de bedoeling dat de mensen hier kunnen binnenrijden”, besluit de burgemeester.