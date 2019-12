Gemeente voorziet oudejaarsbussen naar Leuven Kim Aerts

12 december 2019

18u30 1

Het gemeentebestuur van Kampenhout heeft met De Lijn een financiële regeling getroffen om op oudejaarsavond een feestbus tussen Leuven en Kampenhout in te leggen. Het gaat om een uitbreiding van de bestaande lijn tussen Herent en Leuven zodat inwoners op een verantwoorde manier het nieuwe jaar kunnen vieren. De gemeente sluit zich zo aan bij het initiatief van Leuven en Herent.

Vanuit buurgemeente Haacht is er geen gelijkaardig initiatief meer waardoor alleen het traject vanuit Leuven naar Kampenhout kan worden uitgebreid. Wie dus van plan is om oudjaar te vieren in Leuven kan vanuit Kampenhout ‘Feestbus 4 Kampenhout - Herent - Leuven’ nemen. Deze zal vertrekken vanaf de halte Berg Oud Station. De reis verloopt vervolgens via Kampenhout-Sas en Herent tot aan Leuven Station. Reizigers kunnen op- en afstappen aan alle tussenliggende haltes. Ritten zijn om het uur mogelijk vanaf 22.20 uur. In Leuven Station zullen rond 0.56 uur ’s nachts om het uur bussen vertrekken richting Kampenhout -eindhalte: Berg Oud Station - tot 6 uur ‘s ochtends.

Alle normale vervoersbewijzen zijn geldig op de feestbussen. Er kan ook gebruik gemaakt worden van een oudejaarsnachtbiljet of een sms-oudejaarsticket. Voor slechts 4 euro kunnen er onbeperkt verplaatsingen worden gemaakt.

Meer info over de dienstregeling en tarieven: www.delijn.be/oudejaar.