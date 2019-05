Gemeente onderzoekt mogelijkheid om autodelen in te voeren KAR

27 mei 2019

Kampenhout onderzoekt samen met autodeelbedrijf Cambio de mogelijkheid om autodelen in te voeren in de gemeente. Cambio maakt het mogelijk om met meerdere personen beurtelings één of meerdere wagens te gebruiken als flexibel en duurzaam alternatief voor het bezit van een eigen auto. Om te kijken of er hiervoor geïnteresseerden zijn, wordt er een enquête gehouden. Meer info via de gemeentelijke website.