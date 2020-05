Gemeente laat markt opnieuw toe in beperkte vorm Kim Aerts

12 mei 2020

14u06 0 Kampenhout Het gemeentebestuur in Kampenhout heeft beslist om de dinsdagmarkt opnieuw te laten doorgaan nu de coronamaatregelen sinds 11 mei versoepeld zijn.

De markt vindt zoals voor de coronacrisis plaats tussen 14 en 18 uur. “Door de beperkte omvang van onze markt is er voldoende plaats om de kramen op een grote afstand van elkaar te plaatsen. De sociale afstandsregel van 1,5 meter kan hier ook beter afgedwongen worden dan in sommige winkels. Bovendien zorgt de heropening van de markt ervoor dat de voedselvoorziening in onze gemeente beter gespreid wordt”, klinkt het.

Alleen de voedingskramen die voor de coronacrisis op de markt stonden, zijn voorlopig toegelaten. De kramen zullen zo ver mogelijk uit elkaar staan en er worden dranghekken en gekleurde bollen voorzien om de nodige afstand te kunnen houden. Volgende marktkramers staan sinds dinsdag weer paraat: De Rijdende Kip, beenhouwerij Smeulders Wim, De wafeltjes van ons Bomma en groenten Horti-Job. Er wordt verder aangeraden om elektronisch te betalen.