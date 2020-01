Gemeente kampt met internetproblemen KAR

15u00 0 Kampenhout Een op de drie Vlaamse steden en gemeenten kent dinsdag internetproblemen, waardoor de dienstverlening niet kan gegarandeerd worden. Ook de gemeente Kampenhout is getroffen.

“Door een storing bij Belnet kampen we momenteel met technische problemen. De dienstverlening kan hierdoor niet gegarandeerd worden. Vooral de diensten burgerlijke stand en bevolking zijn getroffen door deze storing en kunnen onze klanten voorlopig dus niet verder helpen. Aangezien de gemeentediensten dinsdagavond geopend zijn, houden we u verder op de hoogte. Houd onze kanalen dus goed in het oog als u van plan bent om vanavond naar het gemeentehuis te komen”, luidt het bij de communicatiedienst.

Belnet voorziet de steden, gemeenten, hogescholen en universiteiten van internet, maar deze voormiddag is er iets misgelopen. De provider meldt dat het niet om hacking gaat, maar om een technisch probleem tijdens een upgrade. De precieze oorzaak is nog niet bekend. Dat wordt later onderzocht als de problemen van de baan zijn.