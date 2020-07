Gemeente Kampenhout zoekt nieuwe dorpsdichter Kim Aerts

23 juli 2020

15u24 0 Kampenhout De cultuurdienst in Kampenhout gaat voor de derde keer op zoek naar een dorpsdichter. Die zal de opvolger worden van Michiel Van Bulck.

Ben je een enthousiaste creatieveling die kan rijmen en dichten met een hart voor Kampenhout? Vind je het leuk om mooie woorden en poëtische zinnen uit jouw pen te laten vloeien? Dan maak jij misschien kans om de nieuwe dorpsdichter in de witloofgemeente te worden. Een andere vereiste is dat je ouder dan zestien jaar bent. Kandidaten bezorgen drie zelfgeschreven Nederlandstalige gedichten ten laatste op 14 september 2020. Een gedicht over Kampenhout en twee gedichten over een zelfgekozen onderwerpt. Motiveer jouw deelname en vermeld jouw identiteit in een bijgevoegde gesloten omslag.

Kandidaturen mogen per post naar de cultuurdienst: Villa Lucie, Kerkstraat 34, 1910 Kampenhout.