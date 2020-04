Gemeente Kampenhout voorziet inwoners van gratis herbruikbare mondmaskers KAR

21 april 2020

14u36 0 Kampenhout De gemeente Kampenhout gaat al haar inwoners voorzien van gratis mondmaskers.

Deze zullen aan de kwaliteitsvereisten van de federale overheidsdienst Volksgezondheid voldoen. Aangezien het om herbruikbare mondmaskers gaat, krijgen de inwoners ook de nodige instructies om deze correct te wassen en te gebruiken. “Mondmaskers zullen een belangrijke rol spelen wanneer de maatregelen versoepeld worden. Daarom willen we ervoor zorgen dat onze inwoners zelf geen inspanningen moeten doen om een mondmasker aan te kopen. Belangrijk is wel dat je zelfs bij het dragen van een mondmasker de geldende sociale afstandsregels blijft respecteren”, klinkt het. Wanneer de mondmaskers verdeeld zullen worden, wordt te gepasten tijde nog over gecommuniceerd.