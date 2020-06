Gemeente Kampenhout start met Minder Mobielen Centrale Kim Aerts

29 juni 2020

17u57 0 Kampenhout De gemeente Kampenhout start vanaf september met een Minder Mobielen Centrale (MMC). Op die manier wil ze een steentje bijdragen aan de mobiliteit voor mensen met een beperking en ouderen.

De Mobiliteitscentrale van de provincie hecht zeer veel belang aan de mobiliteitsproblemen van mensen met een beperking en de betaalbaarheid daarvan. Uit hun ervaring met aangepast vervoer hebben ze geleerd dat er een grote nood is aan vervoer voor mensen met een verminderde mobiliteit die niet in een rolstoel zitten. Dit vervoer wordt mogelijk gemaakt door vrijwilligers die een stukje van hun vrije tijd inzetten voor inwoners van Kampenhout met een beperkt inkomen die geen beroep kunnen doen op het openbaar vervoer of taxibedrijven. Een rit kan aangevraagd worden bij de MMC voor een familiebezoek, boodschappen, een kappersbezoek, een bezoekje aan de dokter, het ziekenhuis of voor administratieve zaken in het gemeentehuis.