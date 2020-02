Gemeente Kampenhout neemt maatregelen rond slipschool KAR

21 februari 2020

16u43 0

Het schepencollege in Kampenhout zal proces-verbaal laten opstellen voor de politieslipschool in natuurgebied Hellebos omdat het domein wordt uitgebaat zonder geldige vergunning. Vanuit de gemeente zal er ook een aanmaning vertrekken naar de Federale Overheid om de onwettige activiteiten te staken. De negen bordjes die aanduidden dat het om staatsdomein gaat, liet de gemeente eveneens verwijderen. Vorig jaar besliste de gemeenteraad in Kampenhout unaniem dat de politieslipschool in natuurgebied Hellebos de deuren moet sluiten, maar zover is het nog niet.