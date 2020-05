Geen gemeentelijke activiteiten eerste helft van de zomer KAR

19 mei 2020

18u52 0 Kampenhout De drie gemeentes van de politiezone KASTZE (Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst) lassen tot en met 31 juli alle gemeentelijke evenementen af. Ze verlengen daarmee de maatregel die eerst in voege was tot 1 juni.

Dit houdt in dat er in die periode ook geen kermissen of straatfeesten zullen georganiseerd worden. De gemeentelijke uitleendienst zal dan ook gesloten blijven. “Het is nog koffiedik kijken hoe lang deze maatregelen uiteindelijk echt zullen aanhouden. We mogen als gemeente niet strenger zijn dan de federale maatregelen, maar willen toch al enige vorm van duidelijkheid scheppen voor organisatoren en bezoekers”, luidt de boodschap. “We raden alle individuele organisatoren, die hun evenement niet in een gemeentelijke zaal organiseren, aan om dit voorbeeld te volgen en hun evenementen en activiteiten ook te annuleren tot en met 31 juli 2020. Vermijd zo dat je voor verrassingen komt te staan als de maatregelen verlengd worden. Als je vragen hebt over deze beslissing of over andere maatregelen in het kader van de coronacrisis kun je terecht op corona@kampenhout.be.”