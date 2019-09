DOVO laat granaten gecontroleerd ontploffen ADPW/KAR

04 september 2019

In de Schoonstraat in Kampenhout werden woensdagvoormiddag drie Amerikaanse mortieren en twee antitankgranaten uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Ontmijningsdienst DOVO heeft deze rond 11.35 uur gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Lokaal kon een knal hoorbaar zijn. De Schoonstraat werd hiervoor tijdelijk afgesloten. Er was op geen enkel moment gevaar voor de bevolking.

“Wij werden omstreeks 9.25 uur opgeroepen door een persoon die bij de renovatie van een leegstaand pand aan de Leuvensesteenweg op de mortieren en de granaten stootte. Die persoon verwittigde onze wijkagent. Uiteindelijk heeft onze officier DOVO laten komen. Zij stelden vast dat er 500 gram actieve stof in de granaten en mortieren zat. Die stof moest lokaal tot ontploffing gebracht worden. Daarom werden ze meegenomen naar een veld in de Schoonstraat, een paar honderd meter verder. Daar werden de mortieren en granaten tot ontploffing gebracht. Er moest niemand geëvacueerd worden. De straat werd zo’n twintig minuten afgesloten”, zegt korpschef Filip Van Steenbergen van politiezone KASTZE.