Dief voelt zich ‘geflikt door werkgever’ WHW

18 juni 2019

14u19 0 Kampenhout Een twintiger riskeert 10 maanden cel voor het stelen van 3 gsm’s bij zijn werkgever. Opvallend: de man was even daarvoor onder voorwaarden vrijgelaten door de onderzoeksrechter in een ander onderzoek.

Nadat de man even in voorhechtenis had gezeten in een ander onderzoek had de onderzoeksrechter hem onder voorwaarden vrijgelaten. Hij ging aan het werk bij een transportfirma in Kampenhout maar ondanks de voorwaarden slaagde hij er niet in op het rechte pad te blijven. Bij 1 van zijn transporten bleken er drie gsm-toestellen niet aangekomen te zijn bij een MediaMarkt-filiaal. Hierop bekeek men bij het transportbedrijf meteen de camerabeelden. Hierop is duidelijk te zien hoe de man de doos openmaakte en er iets uitpakte. Vervolgens begaf hij zich naar het toilet.

Gemanipuleerde beelden

Tegen de politie verklaarde hij het slachtoffer te zijn van een complot. “Mijn werkgever wist dat ik vrij was onder voorwaarden maar ze wilden van mij af. Daarom manipuleerden ze die camerabeelden zodat het lijkt dat ik gestolen heb”, klonk het tegen de politie. De procureur moest alvast eens goed lachen met deze uitleg en vorderde 10 maanden cel. Zelf kwam hij niet opdagen op de rechtbank. Uitspraak op 18 september.