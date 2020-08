Dan toch geen mini-Uplace aan Kampenhout-Sas: “Omgevingsvergunning vernietigd omdat gemeenteweg stond opgegeven als buurtweg” Joris Smets

26 augustus 2020

15u25 0 Kampenhout De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de omgevingsvergunning vernietigd voor de realisatie van een 14.000 m2 groot nieuw De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de omgevingsvergunning vernietigd voor de realisatie van een 14.000 m2 groot nieuw winkelcomplex langs de Mechelsesteenweg in Kampenhout-Sas. De omliggende gemeenten en de lokale handel zullen opgelucht ademhalen, want zij waren al van in het begin tegen het project gekant, maar Kampenhouts burgemeester Kris Leaerts reageert wél teleurgesteld.

Diverse partijen hadden bij de Raad een verzoekschrift ingediend om deze vergunning te vernietigen. Het gaat om de gemeentebesturen van Haacht, Boormeertbeek en Leuven, UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel en enkele lokale handelszaken. De indieners wezen op de nefaste invloed van dit nieuw grootschalig winkelcomplex op de omliggende handelskernen. Dergelijke projecten zouden bovendien strijdig zijn met het integraal handelsbeleid van de Vlaamse overheid. Die zouden enkel kunnen in detailhandelszones zoals bepaald in provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen, en deze zone maakt daar geen deel van uit. In de verzoekschriften werd ook steevast gewezen op het verder dichtslibben van het verkeer op de N26 Leuven-Mechelen en N21 Brusssel-Haacht.

Wijziging buurtweg

In haar arrest wijst de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het feit dat de minister in haar besluit om een vergunning toe te kennen niet voldoende antwoordt op het bezwaar dat het winkelcomplex strijdig is met het provinciaal beleid tot concentratie van grootschalige kleinhandel. De vergunningsbeslissing geeft ook niet afdoend en zorgvuldig aan waarom het winkelcomplex verenigbaar is met een goede ruimtelijke ordening. De Raad wijst hierbij onder meer op de kritiek die de gewestelijke omgevingscommissie in haar ongunstig advies uitte op de functionele inpasbaarheid van het complex en de groenvoorzieningen. Bovendien vergt de realisatie van het project de wijziging van een buurtweg en werd de verplichte procedure hiertoe niet doorlopen.

De aanliggende Bosstraat is opgegeven als een buurtweg in plaats van een gemeenteweg en dat was volgens de Raad voor Vergunningsbetwistingen niet correct.

“Het gaat eigenlijk voornamelijk om die laatste procedurefout”, stelt Kris Leaerts, burgemeester van Kampenhout. “De aanliggende Bosstraat is opgegeven als een buurtweg in plaats van een gemeenteweg en dat was volgens de Raad voor Vergunningsbetwistingen niet correct. Wij hebben echter onze pijlen gericht op Kampenhout-Sas en ik heb er vertrouwen in dat dit rechtgezet kan worden. Vanuit de meerderheid willen we Kampenhout-Sas in de kijker zetten met een mogelijk zwembad, evenementenzaal en dit winkelcomplex. Het is echter spijtig dat het hierdoor weer wat langer zal duren.”