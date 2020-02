Dak en elektriciteit van woning beschadigd door blikseminslag JSL RDK

11 februari 2020

21u18

In Kampenhout heeft storm Ciara voor heel wat schade gezorgd aan een woning in de Zeypestraat. De bliksem is maandagavond ingeslagen op de schouw van de woning waardoor deze op de oprit kwam te liggen en het dak beschadigd raakte. Door de inslag was er ook schade aan het elektriciteitsnetwerk in de woning. Fluvius kwam ter plaatste om het netwerk in de woning helemaal uit te schakelen en erger te voorkomen. Alle elektriciteit werd in de straat even afgesloten voor de veiligheid. De bewoning is niet onbewoonbaar verklaard en de nodige renovatiewerken zijn al van start gegaan.