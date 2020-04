Containerpark opnieuw open voor dringende bezoeken: “15 minuten om auto uit te laden” KAR

03 april 2020

15u11 0

Op dinsdag 7 april openen containerparken opnieuw hun deuren voor dringende bezoeken. “We beperken het aantal bezoekers en iedereen krijgt vijftien minuten om z’n auto uit te laden”, laat afvalbeheerder Interza weten. Het beheert de afvalparken in Kampenhout, Kraainem, Steenokkerzeel, Wezembeek-Oppem en Zaventem. Verder wordt gevraagd om het afval goed op voorhand te sorteren en dat iedereen wacht in de auto. Per container is een klant toegelaten, die minimaal anderhalve meter afstand houdt van een andere klant. Asbestafval mag nog niet naar het containerpark gebracht worden en er is slechts een bezoek per week toegelaten.