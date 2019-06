Burgemeester vrijgesproken in sjoemeldossier Volgens rechtbank zijn feiten niet bewezen en verjaard voor Kris Leaerts Kim Aerts

14 juni 2019

18u22 0 Kampenhout Burgemeester Kris Leaerts (51) is vrijgesproken in een meer dan 10 jaar oud sjoemeldossier. Volgens de rechtbank zijn de feiten verjaard. De zaak bracht Leaerts even in nauwe schoentjes omdat zijn benoeming tot burgemeester ondertussen in de koelkast werd gestopt door minister Homans.

Kris Leaerts (Team Burgemeester) gaat vrijuit in de correctionele rechtbank van Oudenaarde voor corruptie. Een Zottegemse aannemer die mee terecht stond, kreeg een jaar cel met uitstel voor fiscale fraude. Hij kreeg eveneens een beroepsverbod van vijf jaar opgelegd en 6.000 euro boete. 200.000 euro vermogensvoordeel die hij haalde met zijn praktijken, werd verbeurdverklaard. Het goede nieuws voor de aannemer is dat hij ook werd vrijgesproken voor het luik van omkoping en valsheid in geschrifte. De aannemer werd ervan verdacht in 2007 en 2008 documenten van een openbare aanbesteding voor een containerpark en de verkaveling Flieterkouter in Galmaarden te hebben vervalst. Daarnaast werd hij ervan beticht twee ambtenaars te hebben omgekocht om de overheidsprojecten aan hem te gunnen. Eén van die ambtenaars was Kris Leaerts, pas sinds 2013 burgemeester van Kampenhout. Leaerts werkte op dat moment als ambtenaar bij intercommunale Haviland. Hij trad op als voorzitter en bijzitter in openbare aanbestedingen en moest de enveloppes met offertes van aannemers voorlezen bij de opening van de procedures. In de twee genoemde dossiers zouden de beklaagden gefraudeerd hebben door achteraf op de offertes een korting neer te schrijven waardoor de aannemer uit Zottegem de goedkoopste was en de projecten kon binnenhalen. In ruil zou de aannemer de oprit van Leaerts deels in het zwart hebben aangelegd en mocht de burgemeester goedkoop verblijven in de villa van de eerste beklaagde in Spanje. Ten aanzien van de burgemeester en de ambtenaar zijn de feiten sinds 2018 dus verjaard, maar de rechter zag ook geen aanwijzingen dat er effectief fouten zijn gebeurd bij de aanbesteding.

Niet euforisch

“Dit is een zaak waar ik nooit iets mee te maken heb gehad”, reageert Leaerts. “Ik ben opgelucht, maar niet euforisch want het heeft heel wat energie gevergd. De benoeming tot burgemeester zal nu automatisch volgen. Spijtig dat het allemaal zolang heeft moeten duren maar ik heb altijd vertrouwen gehad in het gerecht.” Het parket heeft wel nog altijd veertig dagen tijd om beroep aan te tekenen tegen de vrijspraak van Leaerts. Eerder zal zijn aanstelling tot burgemeester dus niet kunnen gebeuren. Als het tot een beroepszaak komt, zal zijn aanstelling alvast niet meer voor dit jaar zijn. Omdat de benoeming in de vorige legislatuur wel vlot is verlopen, blijft hij wel aan de slag als uittredend burgemeester.