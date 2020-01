Brandweer rukt uit voor brand bij Rotra ADPW

10 januari 2020

Bij het bedrijf Rotra aan Kampenhout-Sas is vrijdagochtend rond 7 uur brand uitgebroken. De Leuvense brandweer kreeg de brand snel onder controle en rond kwart na 7 was de brand ook geblust. Niemand raakte gewond. Er is geen verdere hinder. Het eerste uur na de brand kon er in een gedeelte met vier laadblokken niet gewerkt worden wegens nood aan verluchting. Een 20-tal medewerkers die van hun werkplek ontruimd werden, kunnen wel terug aan de slag in andere gedeelten van het bedrijf.