Brand bij Renewi woedt nog steeds: buurtbewoners geëvacueerd Kim Aerts Andreas De Prycker ADN

12 juni 2019

14u58

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 258 Kampenhout In Kampenhout, Haacht en Boortmeerbeek is het gemeentelijk rampenplan in werking gesteld en worden buurtbewoners geëvacueerd. Reden voor die maatregelen is de brand die nog steeds woedt bij het afvalverwerkend bedrijf Renewi.

“Die is nog steeds onder controle, maar door de weersomstandigheden is er meer rookontwikkeling en momenteel is er blijvende laaghangende rook die hinder veroorzaakt”, meldt het gemeentebestuur van Haacht. “Daarom heeft de brandweer geadviseerd om toch het gemeentelijk noodplan af te kondigen in de gemeentes Haacht, Boortmeerbeek en Kampenhout.”

Ramen en deuren dicht

Er is geen gevaar, maar de rook is hinderlijk. Uit voorzorg worden sinds 14 uur een aantal omwonenden (Tuinwijk Haacht en omliggende straten) tijdelijk geëvacueerd naar de voetbalkantine van Den Box (vrijetijdscomplex Den Dijk, Dijkstraat 1). Het industrieterrein in Kampenhout is ook geëvacueerd. Inwoners kunnen ook naar vrienden of familie maar geven dan best hun gegevens door aan de politie. Voorlopig adviseert de brandweer aan omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen.

Gecontroleerd uitbranden

De brand in het bedrijf dat bouw- en sloopafval verwerkt, brak dinsdag kort na de middag uit en kende een snelle uitbreiding. De brandweerkorpsen van Leuven, Haacht en Aarschot kwamen in groten getale ter plaatse. Al snel bleek er weinig anders op te zitten dan het getroffen gebouw gecontroleerd te laten uitbranden.

De brandweer trok met water uit het kanaal een watergordijn op om het vuur te bestrijden en de zijkanten van het gebouw nat te houden en af te koelen, om zo ook te vermijden dat de brand zou overslaan naar naburige gebouwen. De brand woedde daarop de hele nacht door.

Toen woensdagochtend bleek dat de regen de brand vertraagde, werd besloten het brandproces te versnellen. Dat zorgde voor meer rookontwikkeling, door de weersomstandigheden bleef die rook laag hangen. Een volgende update van de brandweer volgt om 20 uur vanavond.

Verontschuldigingen voor overlast

Renewi biedt intussen zijn verontschuldigingen aan voor de overlast die veroorzaakt wordt door de brand in haar Kampenhoutse vestiging. Dat meldt het bedrijf in een persbericht. “Wij doen er als bedrijf alles aan om een brand te voorkomen”, luidt het. “U kunt erop vertrouwen dat wij alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen om dit te voorkomen.”

“Wij willen dan ook onze excuses aanbieden voor de mogelijke overlast die de omwonenden momenteel ondervinden”, meldt Renewi. “Onze dank gaat uit naar onze eigen mensen voor de verleende assistentie en uiteraard ook naar de hulpdiensten voor hun adequate handelen.”