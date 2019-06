Brand bij Renewi: geëvacueerde buurtbewoners mogen terug naar huis Kim Aerts & Andreas De Prycker

12 juni 2019

14u58 258 Kampenhout Zo’n 250 bewoners van de omgeving van Kampenhout-Sas zijn vandaag uit hun woningen geëvacueerd en moesten de namiddag in zaal Den Box in Haacht doorbrengen. De regen en de wind bliezen de rook van de brand in afvalverwerkingsbedrijf Renewi naar een woonzone.



“In overleg met de provinciegouverneur hebben wij met de gemeentes Kampenhout, Haacht en Boortmeerbeek een gecoördineerd rampenplan afgekondigd”, zo zegt Kampenhouts burgemeester Kris Leaerts (Team Burgemeester). “Daar waar het dinsdag eerst om een gecontroleerde brand ging, is die ‘s nachts omgeslagen door de regenval en de gedraaide wind. Daardoor hebben wij uit voorzorg het rampenplan in werking gesteld, om zo de gezondheid van de bevolking voorop te stellen. In de geëvacueerde driehoek Vaart-N21-Grote Baan/Elleveldweg wonen zowat 600 mensen. Daarvan zijn er in de namiddag 250 naar complex Den Box in Haacht overgebracht. Zij hebben daar enkele uren doorgebracht en konden na een avondmaaltijd terug naar huis”, vertelt Leaerts.

Ondertussen voerde de civiele bescherming metingen uit, zowel op de site van Renewi als erbuiten. “Er zijn zestien metingen gebeurd door de civiele bescherming buiten de site en er is geen enkele overschrijding van giftige stoffen vastgesteld. Op de site zijn er wel enkele overschrijdingen genoteerd”, bevestigt Leaerts. Het gaat om de giftige vloeistof waterstofcyanide, oftewel blauwzuur. Bij de brand en in de hele nasleep ervan vielen geen gewonden. Een brandweerman werd dinsdag naar het ziekenhuis gebracht omdat hij bevangen was geraakt door de extreme warmte. Hij verkeert ondertussen terug in een gezonde toestand.

Cella Vanhoeyveldt (78) en André Leblanc (79) moesten hun woning in de Tuinwijk in Haacht verlaten. “Ik had erg slecht geslapen na de brand”, zegt Cella. “Ik kon niet slapen van de rookgeur. De rook pikte in mijn keel en stonk echt verschrikkelijk. Laat ons hopen dat die verbrandingsoven waar al lang sprake van is, er niet zal komen. Anders kan dit wel vaker voorvallen”, zo klinkt het bij het koppel dat in de cafetaria van Den Dijk iets ging drinken.

Gertie, Marc, Pili en hond Garcia verbleven op Camping Veronique in de Vaartstraat in Kampenhout, maar ook die zone werd door de politie ontruimd. “De politie is tegen ons komen zeggen dat we onze spullen moesten pakken en naar zaal Den Box in Haacht moesten gaan. Er hing al de hele dag een rubbergeur in de lucht dus dat verbaasde mij niet. Ik heb er zelfs keelpijn van gekregen”, vertelt Pili.

Zij konden op het einde van de dag terug naar huis. De bewoners mochten ramen en deuren terug openen en ook de ventilatiesystemen mochten terug ingeschakeld worden. Rest de vraag of er een plaats is voor bedrijven zoals Renewi vlakbij een woonwijk. “Het gebouw is total loss, dus op dit moment stelt die vraag zich niet. Maar blusinstallaties en warmtedetectiesystemen moeten volledig in orde zijn, en dat is iets waar we in de toekomst zeker aan moeten werken”, vindt burgemeester Leaerts.

Problemen met meldingssysteem BE-Alert

De bewoners van Kampenhout, Haacht en Boortmeerbeek die in de ingestelde veiligheidsperimeter wonen, werden via het BE-Alert verwittigd dat ze zich naar complex Den Box in Tildonk moesten begeven. Door een fout in BE-Alert kregen echter enkele duizenden mensen uit Leuven, Herent, Rotselaar, Kortenberg en Keerbergen een sms met de boodschap zich naar Den Box te begeven en dat zorgde bij sommigen toch voor lichte paniek. “Dat is iets wat wij gaan aankaarten bij de crisiscel van de federale overheid. Iemand die langs de betreffende gsm-mast gereden is, is ook gecontacteerd geweest. Maar beter een te grote perimeter, dan een te kleine”, zo klinkt het bij Leaerts. Wat er precies is fout gelopen, is nog niet honderd procent duidelijk want ook mensen die de gsm-mast niet passeerden, kregen een sms om naar Den Box te komen voor evacuatie. “Volgens de lokaal noodplanambtenaar heeft het te maken met het elkaar bijstaan in noodplanning over de grenzen heen. Het belangrijkste is dat iedereen op een correcte manier is geïnformeerd. Het kan zijn dat er op de grenzen een zendmast staat die ervoor gezorgd heeft dat het bereik werd vergroot. Uit dit voorval zijn zeker een aantal lessen te trekken die we zullen meenemen in het gebruik van de toepassing”, meent Peter Mertens van het Crisiscentrum.

Verontschuldigingen voor overlast

Renewi biedt intussen zijn verontschuldigingen aan voor de overlast die veroorzaakt wordt door de brand in haar Kampenhoutse vestiging. Dat meldt het bedrijf in een persbericht. “Wij doen er als bedrijf alles aan om een brand te voorkomen”, luidt het. “U kunt erop vertrouwen dat wij alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen om dit te voorkomen.”

“Wij willen dan ook onze excuses aanbieden voor de mogelijke overlast die de omwonenden momenteel ondervinden”, meldt Renewi. “Onze dank gaat uit naar onze eigen mensen voor de verleende assistentie en uiteraard ook naar de hulpdiensten voor hun adequate handelen.”