Brand bij afvalverwerkingsbedrijf Renewi in Kampenhout, rookpluim van ver te zien ADPW TT

11 juni 2019

15u36

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 210 Kampenhout In de Industriestraat in Kampenhout woedt een brand bij het afvalverwerkend bedrijf Renewi. Dat meldt de Leuvense brandweer. Die is in grote getale aanwezig om het vuur te bestrijden. De brandweer van Aarschot is ook ter plaatse met een tankwagen. Volgens de eerste berichten zou er geen sprake zijn van gewonden, al moest wel één brandweerman die bevangen raakte door de rook, naar het ziekenhuis gebracht worden.

De brand in het bedrijf dat bouw- en sloopafval verwerkt, brak kort na de middag uit, maar de juiste oorzaak is nog onduidelijk. De brandweer laat het gebouw nu gecontroleerd uitbranden. Er is geen gevaar voor de omgeving maar omwonenden krijgen wel de raad om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen.