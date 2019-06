Brand bij afvalverwerkingsbedrijf Renewi in Kampenhout, rookpluim te zien tot Herent ADPW

11 juni 2019

15u36 0

Bij afvalverwerkingsbedrijf Renewi in de Industriestraat in Kampenhout is momenteel een stevige industriebrand aan de gang. De Leuvense brandweer is ter plaatse om het vuur te blussen. De rookpluim is tot in Herent en ver buiten Kampenhout te zien.

Later meer