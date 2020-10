Bib neemt nieuwe uitleentechnologie in gebruik Kim Aerts

16u34 0 Kampenhout De bibliotheek van Kampenhout heeft vorige week gloednieuwe RFID- uitleentoestellen in gebruik genomen. Deze toestellen zorgen ervoor dat de leners in alle comfort hun materialen kunnen uitlenen.

“Dit resulteert in een snellere en meer kwalitatieve dienstverlening. Ook zal het vanaf nu mogelijk zijn om met bancontact openstaande bedragen te betalen“, zegt bevoegd schepen Hilaire Vanhove (Open Vld). “De vorige toestellen waren dringend aan vervanging toe. De software werd niet langer ondersteund, de toestellen werkten traag en de betalingsmogelijkheden waren beperkt. Niet voldoende klantvriendelijk dus. Dat is met deze toestellen volledig verholpen. We nodigen dan ook alle inwoners uit ze te komen testen. De bib is sinds enkele weken weer open en volledig coronaproof.”

RFID is de afkorting van Radio Frequency Identification en wordt gezien als de opvolger van de barcodetechnologie. Het is een radiogestuurde identificatiemethode waarbij gegevens opgeslagen worden op een chip. Die chip bevindt zich in een RFID-tag. In alle materialen van de bib werd een RFID-chip aangebracht die alle info over het werk draagt. Antennes in de zelfbedieningstoestellen registreren aan de hand van radiogolven de signalen van de chip en identificeren zo de titel van het bibliotheekmateriaal.