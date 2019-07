Bezorgdheid over komst industriezone Buurtbewoners verzamelen 250 bezwaarschriften met oog op uitdoofscenario KAR/ADPW

03 juli 2019

17u21 0 Kampenhout De plannen voor een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) aan de site Pardon en gezondheidscentrum GO-Fit schieten bij oppositiepartij N-VA Kampenhout in het verkeerde keelgat. Ook buurtbewoners zien het niet zitten dat agrarisch gebied zou omgevormd worden tot industriezone.

“Met de opmaak van een RUP wil de gemeente landbouwgebied tussen de Van Beethovenlaan en de Stationsstraat omzetten in industriegebied. Voor N-VA Kampenhout hoort een garage van een dergelijke omvang niet thuis in een agrarisch gebied dat aansluit aan twee woonkernen. Het zou juist van enige politieke moed en ruimtelijke beleidsvisie getuigen om de garage te herlokaliseren naar een bestaande industriezone. Voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan moet de gemeente eerst een ruimtelijk planner aanstellen. Een gemeentebestuur kan niet zomaar de eerste de beste aanstellen naar eigen goeddunken. Gemeentebesturen zijn onderworpen aan de wetgeving overheidsopdrachten. Een gemeente is verplicht om een vergelijkende prijsvraag te doen om de economisch meest gunstige offerte te bekomen. In dit dossier heeft het gemeentebestuur een loopje genomen met de wetgeving overheidsopdrachten”, oppert Stefan Vandevenne, oppositiegemeenteraadslid voor N-VA. “Het college nam alleen kennis van het planteam voor de opmaak van het ruimtelijk plan Pardon, waar zonder enige prijsvergelijking plots een ruimtelijk planner van de intercommunale Haviland opduikt. Die planner werd aangesteld zonder uitdrukkelijke opdracht van het college en zonder dat de wetgeving overheidsopdrachten werd nageleefd.”

De buurtbewoners bleven niet bij de pakken zitten en verzamelden op twee weken tijd goed 250 bezwaarschriften. “Tien jaar geleden heeft dat ook iets uitgehaald en nu zullen we het hier ook niet bij laten. Voor ons past industrie daar helemaal niet in het plaatje. Er zal ten eerste veel lawaaihinder zijn en ten tweede zal de verkeersveiligheid in het gedrang komen. Wij willen streven naar een uitdoofscenario en niet naar een uitbreiding”, zegt buurbewoner Ludo.

Burgemeester Kris Leaerts stelt dat de hele RUP-procedure nog maar in een voortraject zit. “Er moet nog een procedure opgestart worden. Maar een ding is duidelijk, het zal nooit tot een uitbreiding van industriezone komen. Het gaat over de bestaande site waar het college en de gemeenteraad in een later stadium nog een uitspraak over moeten doen. Het gaat erom of Volvo op die bestaande plek een milieuvergunning/omgevingsvergunning kan krijgen. Omdat het er zonevreemd ligt, is daarvoor nu een aanvraag ingediend. Later volgt er nog een openbaar onderzoek en een beslissing op de gemeenteraad. Er zal dan ook met alle ingediende bezwaren worden rekening gehouden.”