Bende ‘viste’ luxefietsen uit speciaalzaken: tot 5 jaar cel WHW

15 januari 2020

12u00 2 Kampenhout Acht leden van een Roemeens-Moldavische bende die tussen van 13 maart 2017 en 16 december 2017 vijftien inbraken in fietsenwinkels pleegde, zijn veroordeeld tot celstraffen van één tot 5 jaar cel. De inbrekers klommen bij sommige zaken op het dak van de winkels om vervolgens de dure koersfietsen en mountainbikes letterlijk eruit te vissen.

De bende werd begin 2018 opgerold door de federale gerechtelijke politie (FGP) van Halle-Vilvoorde. Na een eerste diefstal in een fietsenwinkel in Kampenhout in het voorjaar van 2017 konden de speurders linken leggen naar andere diefstallen in fietsenspeciaalzaken in Beernem, Wetteren, Eghezee, Borgworm, Beringen, Diest, Lebbeke, Geraardsbergen en Florennes. De inbraken werden voornamelijk gepleegd tijdens een weekend of een verlengd weekend, waarbij de daders gebruikmaakten van gehuurde bestelwagens. Ook durfden ze eerst een lichte vrachtauto te stelen om hun latere buit, dure koersfietsen en moutainbikes, te vervoeren. Een aantal van de diefstallen werd gepleegd langs het dak van de fietsenwinkel. Op deze manier ‘visten’ ze de fietsen uit de winkel.

Begin 2018 kon de FGP vijf verdachten oppakken, waarna ze ook de identiteit konden achterhalen van één van de buschauffeurs die de fietsen naar Roemenië bracht, en van de heler van de gestolen fietsen. Het bleek te gaan om een fietsenwinkeluitbater uit Piatra Neamt, in het noorden van Roemenië. In de lente van 2018 konden twee Belgische speurders daar een deel van de buit recupereren en in mei 2019 verwees de Brusselse raadkamer uiteindelijk acht verdachten door naar de correctionele rechtbank. Het gaat om een Moldavische opdrachtgever en leider van de criminele organisatie, vier mannen die de inbraken effectief pleegden, de Roemeense buschauffeur die gestolen fietsen naar Roemenië overbracht en de eigenaar van de fietsenwinkel in Piatra Nement.