Begin volgend jaar mobiele camera’s tegen sluikstorten Kim Aerts

08 november 2019

15u46 0 Kampenhout De gemeente Kampenhout verhoogt begin 2020, in samenwerking met afvalintercommunale Interza, de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten door het gebruik van mobiele camera’s.

“Die helpen om daders te identificeren, maar ze hebben vooral ook een belangrijk afschrikeffect”, benadrukt milieuschepen Gwenny De Vroe (Open Vld). “We hebben het afgelopen decennium sterk ingezet op de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort door middel van verschillende sensibiliseringscampagnes en acties. Ik wil werk maken van een propere gemeente en hiervoor werken we verder aan een preventief én repressief beleid. Onze inwoners verwachten inspanningen tegen diegenen die systematisch de omgeving bevuilen en weigeren om de correcte afvalkost te betalen. We willen het ontradend effect verhogen door de pakkans te vergroten en boetes effectief te innen”, zegt De Vroe.

Recyclagepark

De locaties worden in overleg met Interza en de milieudienst bepaald. Binnen eenzelfde filosofie zal ook het recyclagepark met zo’n camera worden uitgerust. “Het is belangrijk om de omkaderende reglementaire bepalingen te voorzien. Een essentieel element hierin is de goedkeuring van een aangepast camerareglement door de gemeenteraad. Deze goedkeuring kwam er al in september. De camera’s zullen begin 2020 operationeel zijn. De wettelijk conforme waarschuwingsborden aan de grens van Kampenhout zullen in het najaar in het straatbeeld verschijnen”, besluit De Vroe. Sluikstort kan steeds gemeld worden via sluikstort@interza.be of via www.interza.be.