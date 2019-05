Begeleide wandeling in Torfbroek en Silsombos KAR

31 mei 2019

Natuurpunt Kampenhout trekt zondagochtend op pad in het Torfbroek. Op vrijdag 7 juni trekt Natuurpunt eropuit met een natuurgids om de Silsomgraslanden met moerassen en bossen te bewonderen. “Echte koekoeksbloem, margriet, knolsteenbreek, vergeet-me-nietje en ratelaar kleuren hoofdzakelijk het bonte boeket die de graslanden tooien. Maar het zijn vooral de bosorchissen die er bovenuit steken en de show stelen. Weidebeekjuffers vergezellen er de zwarte madam langs de oevers van de Molenbeek. Struinend door de graslanden zal je ook misschien kennis maken met de wespendief en zijn bijzondere vlucht”, klinkt het bij Natuurpunt. Voor de wandeling in het Torfbroek is het verzamelen geblazen om 9.30 uur aan het einde van de Visserijlaan. De wandelingen in het Silsombos vertrekken tussen 19 en 20 uur aan de Lelieboomgaardenstraat 60 in Erps-Kwerps.