Asfalteringswerken op de Haachtsesteenweg EDLL

24 februari 2020

11u57 0 Kampenhout Het Agentschap Wegen en Verkeer voert in de krokusvakantie op woensdag en donderdag onderhoudswerken uit op de Haachtsesteenweg (N21) in Kampenhout. Er wordt een nieuwe toplaag asfalt aangebracht tussen de rotonde aan de Mechelsesteenweg (N26) en de Oudestraat.

Op woensdag 26 februari en donderdag 27 februari voert Wegen en Verkeer asfalteringswerken uit op de Haachtsesteenweg om de schade aan het wegdek te herstellen. De beschadigde asfaltlaag wordt eerst afgefreesd en vervolgens vervangen door een nieuwe toplaag. Nadien worden er nieuwe wegmarkeringen aangebracht. Tijdens de werken wordt de Haachtsesteenweg afgesloten van aan de rotonde met de Mechelsesteenweg tot de Oudestraat. Het doorgaand verkeer zal een omleiding moeten volgen. Plaatselijk verkeer wordt omgeleid via de Oudestraat, Laarstraat en de Mechelsesteenweg (N26) en dat in beide richtingen. Zwaarder vrachtverkeer moet in beide richtingen een omleiding volgen via de Jennekensstraat, Wespelaarsesteenweg, Dijkstraat, De Costerstraat, Kruineikestraat, Woeringstraat, Eikestraat en de Mechelsesteenweg (N26).

Ook een derde zone, ter hoogte van Kampenhout Sas in de rijrichting van Brussel, wordt voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Bij die herstellingswerken zal er telkens per rijstrook gewerkt worden en kan het verkeer richting Brussel gebruik maken van de rijstrook waar op dat moment niet op gewerkt wordt. Volgens de huidige planning duren de werken twee dagen.