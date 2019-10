Allerheiligen opgeluisterd met optreden van Illuminine op kerkhof KAR

29 oktober 2019

Tijdens Allerheiligen op 1 november wordt het kerkhof in Buken opgeluisterd met een optreden van Illuminine. Net als vorig jaar strijkt het project ‘Reveil’ neer op de begraafplaats met wat muziek, poëzie en lokale levensverhalen. Lokale dichters, muzikanten en fanfares et cetera krijgen zo de kans om bij zonsondergang de begraafplaats in hun buurt even een warme gloed te bezorgen. Illuminine treedt op tussen 18 en 19 uur op de begraafplaats van Buken. Deze band is de nom de plume van muzikale duizendpoot Kevin Imbrechts. Hij wordt voor de gelegenheid ondersteund door blazersensemble Crooniek. Beide bands zijn een geesteskind van een Kampenhoutenaar. Nadien is iedereen welkom om gezellig na te praten in het TREF.PUNT, de ontmoetingsruimte in de pastorie van Buken in de Bukenstraat 22. Toegang is gratis.