8 bestuurders hebben glaasje te veel op tijdens alcoholcontrole SHVM

08 januari 2020

De politiezone Kastze (Kampenhout-Steenokkerzeel-Zemst) heeft op vrijdag 3 januari een alcoholcontrole gehouden in het kader van de winter-BOB-campagne. De actie vond plaats tussen 15 uur en 23 uur, zowel op de Van Franchenlaan in Steenokkerzeel, de Rubenslaan in Elewijt als de Mechelsesteenweg in Kampenhout. Zo’n 1.023 bestuurders werden aan een controle onderworpen. Slechts 8 onder hen hadden een glaasje te veel op. Dat betekent dat 99% van de gecontroleerde bestuurders in orde was.