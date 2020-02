28 maanden cel gevorderd voor 7 inbraken in en rond Kampenhout WHW

10 februari 2020

17u22 1 Kampenhout Een 38-jarige man uit Ukkel riskeert 28 maanden cel voor 7 inbraken. “Ik weet daar niets meer van, ik was te zat”, reageerde hij op de betichtingen.

De man was vorig jaar betrokken bij 7 inbraken in en rond Kampenhout. Zo drong hij binnen in de petanqueclub van Berg en stal hij enkele flessen cava. Ook de bibliotheek en een plaatselijke tennisclub zou hij een bezoekje gebracht hebben. Enkele van de inbraken gaf hij toe, mede omdat hij zichzelf herkende op de camerabeelden. “Maar ik weet lang niet alles. Ik was te zat”, klonk het tegen de rechter. De man leefde op straat en was volledig op de dool. Ook kampte hij met psychische problemen. Uitspraak op 4 maart.