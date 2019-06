‘Zieke’ werknemer is “blijkbaar toch gezond genoeg om in te breken” WHW

18 juni 2019

15u38 0 Kampenhout Drie mannen die eind 2017 inbraken in een bedrijf op de Mechelsesteenweg riskeren een gevangenisstraf van 3 jaar. Een van de drie was een werknemer van het bedrijf. “Hij was op ziekteverlof maar blijkbaar toch gezond genoeg om in te breken”, aldus het parket.

Op 23 december 2017 werd er ingebroken in een logistiek bedrijf aan de Mechelsesteenweg. Verschillende deuren en kasten werden beschadigd en de sleutels van de vrachtwagens van het bedrijf bleken verdwenen te zijn. Ook bleken gitaren, koffiemachines en wijn verzameld te zijn. “Hun plan was duidelijk. De goederen in de vrachtwagens inladen en met de vrachtwagens wegvluchten”, aldus het parket. Ondertussen was er echter een stil alarm geactiveerd waardoor de politie uitrukte richting het bedrijf. Midden in hun rooftocht moesten ze hun activiteiten staken en namen ze de benen.

‘Ziek’

De politie trof drie mannen aan in de onmiddellijke buurt van het bedrijf. Bovendien beschikten ze alledrie over een imposant strafregister. Op zich geen bewijs maar uit nader onderzoek bleek dat een van hen werkzaam was op het bedrijf. “Hij was op ziekteverlof maar was blijkbaar toch nog gezond genoeg om in te breken bij zijn werkgever”, haalde de procureur uit. Een tweede verdachte had er als interim gewerkt. Zijn DNA werd op een fles wijn die klaar stond om meegenomen te worden aangetroffen. Alledrie ontkenden ze resoluut dat ze betrokken waren bij de inbraak. “We stonden hier gewoon om iets te verkopen aan elkaar”, klonk het. Uit onderzoek bleek dat er nog een vierde man moest betrokken geweest zijn. Deze kon echter niet geïdentificeerd worden. De drie gaven verstek voor de behandeling van hun dossier. Uitspraak op 18 september.