‘Vrijwilligers van het jaar' komen van Ons Tehuis Brabant KAR

27 november 2019

19u31 0 Kampenhout Het gemeentebestuur van Kampenhout heeft de ‘Vrijwilliger van het jaar 2019’ bekendgemaakt. Deze keer gingen de vrijwilligers van Ons Tehuis Brabant met de titel aan de haal.

Ons Tehuis Brabant of kortweg OTB is een vergunde zorgaanbieder die instaat voor de zorg en de begeleiding van volwassenen met een mentale beperking. De vrijwilligers ondersteunen de werking van OTB op verschillende manieren. Zij bieden gezelschap aan individuele bewoners of hulp bij groepsactiviteiten zoals wandelen, fietsen, knutselen, workshops, bowlen et cetera. Chauffeurs brengen de bewoners naar vakanties of werk, leesvrijwilligers leren hen lezen en schrijven, de tappers houden het café open, de naaidames herstellen de kleding, muzikanten zorgen voor een sfeervol streepje muziek, de vrijwilligers van het Solidariteitsfonds organiseren activiteiten om geld in het laatje te brengen.

“Kortom: ze vormen een levensbelangrijke schakel binnen OTB en verbeteren onbaatzuchtig de levenskwaliteit van alle bewoners en cliënten. De titel van ‘Vrijwilliger van het jaar’ is een mooie bekroning voor al deze tomeloze inzet. Een zitbank met naamplaatje, op een zelfgekozen locatie, wordt aan hen opgedragen”, klinkt het.

De andere verdienstelijke genomineerden waren Karin Van Boxel, Omer Van Dessel, het Zaalcomité van Parochiezaal Nederokkerzeel, André Elinckx, het bestuur van de Landelijke Gilde van Buken, Ingrid Verheyen, Linda Vandervorst, Tijl Vangrunderbeeck, Francine Crul, Bernard Peeters, Jan Hermans, Alphonsine Indigne, Suzanne Poels, Paul Vander Elst, Oscar De Keyser en Francine Kerinckx, de Mooimakers van Kampenhout en André Van Dijck. Zij werden door het gemeentebestuur uitdrukkelijk bedankt.