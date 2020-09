‘Kampenhoutbon’ moet lokale economie boost geven Kim Aerts

24 september 2020

16u15 0 Kampenhout Om de lokale handelaars in Kampenhout te steunen en het ‘winkelhieren’ te promoten wil het gemeentebestuur starten met de verkoop van de ‘Kampenhoutbon’. Met de bon kunnen alle inwoners en andere kopers van de cadeaucheque winkelen bij alle geregistreerde lokale handelaars.

“Voor velen is zo’n bon een handig alternatief voor een moeizame of haastige zoektocht naar het geknipte cadeau. Een gemeentelijke geschenkbon, die bruikbaar is bij meerdere lokale handelaars, biedt immers heel wat voordelen”, zegt bevoegd schepen Gwenny De Vroe (Open Vld). “De extra zuurstof is heel welkom in tijden van een sterk veranderend detailhandelschap waarbij de lokale handel onder druk staat. De invoering van de Kampenhoutbon gebeurt in nauw overleg met de handelaars en ondernemers zelf in de schoot van Ondernemend Kampenhout, de gemeentelijke adviesraad lokale economie.”

Verschil maken

De Kampenhoutbon zal verkrijgbaar zijn in 5, 10, 20, 50 euro of een hoger bedrag en is een jaar geldig. “We hebben als gemeente een grote verantwoordelijkheid om de lokale economie te ondersteunen. De Kampenhoutbon is een mooi geschenk om te geven en te krijgen. Door lokaal te kopen en te consumeren kunnen we het verschil maken”, benadrukt De Vroe.

De Kampenhoutbon zal door het gemeentebestuur ook gebruikt worden als geschenk voor bijvoorbeeld de uitbetaling van premies en voor jubilarissen. Het reglement voor de invoering wordt vandaag goedgekeurd op de gemeenteraad.