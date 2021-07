Kampen bedreigd door noodweer, jeugdbewegingen vervroegd naar huis: “Het water stond al tot aan onze enkels”

Wat een leuk zomerkamp had moeten worden, is voor heel wat Vlaamse jeugdbewegingen op een nachtmerrie uitgedraaid. Door de hevige regen in Wallonië en Limburg moeten heel wat scouts-, chiro- en KSA-groepen hun kamp opbreken en vervroegd stopzetten. Al is het niet overal kommer en kwel. Spelen in de modder kan ook leuk zijn, zo blijkt.

Scouts & Gidsen Vlaanderen heeft woensdag rond 10 uur al twaalf scoutskampen geëvacueerd, voornamelijk in de provincie Luik. Zo hebben 150 leden en leiders van Scouts & Gidsen Heuvel uit Kalmthout hun zomerkamp in Couvin, in de provincie Namen, verlaten.

Volledig scherm Het kamp van de scouts uit Kalmthout stond zo goed als onder water. © Toon Verheijen

Peter De Smedt was als kookouder mee. “Het was niet dat ons terrein volledig onder water stond, maar de brandweer vreesde vooral dat de rivier naast onze kampplaats buiten haar oevers zou treden en dat risico wilde ze niet nemen. Na overleg met de brandweer en de burgemeester van Couvin werd beslist iedereen te evacueren van het terrein”, zegt De Smedt. “Jammer natuurlijk, maar de situatie was onhoudbaar. Op sommige plaatsen stond het water al tot aan onze enkels”, getuigt leider Florian Vanhees.

Volledig scherm Het kamp van chiro Ottenburg is een modderbad geworden. © RV

In Hotton, een gemeente in de provincie Luxemburg, heeft chiro Ottenburg hun jeugdkamp moeten evacueren. “Alles is ondergelopen met water. Het kampterrein is één groot modderbad geworden. Ook de kleren van onze leden zijn kletsnat en niets raakt meer droog. De kinderen hebben het dan ook heel koud”, zegt hoofdleidster Marie Nys (20).

Volledig scherm Het kamp in Melreux liep volledig onder water. De scouts stonden in de tent tot aan hun enkels in het water. © rv

Ook de kampen van scouts Hansbeke en KLJ Nevele, in het dorpje Melreux in de provincie Luxemburg, zijn in mineur geëindigd. Nadat hun kampterrein op de laatste dag onder water was gelopen, wilden ze met de trein naar huis gaan, maar ook het station liep onder water. De stad Deinze stuurt nu bussen om de 148 leden en de leiding te evacueren.

Chiro ‘Wij’ Koersel was in Solwaster-Jalhay in Luik op zomerkamp, maar heeft het kamp moeten afbreken. “De eerste windvlaag maandag was spannend en de oorverdovende stortbui was erg nat. De beek was plots niet meer waar we ze gelaten hadden”, klinkt het met gevoel voor humor. De kinderen zijn ondertussen opgehaald door hun ouders en konden thuis in een warm bad kruipen.

Volledig scherm De tenten van de Orka's uit Kortrijk staan onder water nabij Chassepierre. © Scouts Groeninge

Hetzelfde horen we bij Scouts en Gidsen Groeninge Kortrijk. De jonggidsen Orka’s zijn vandaag een dag vroeger dan gepland vertrokken uit Chassepierre, een dorpje in de provincie Luxemburg, omdat de Semois buiten zijn oevers dreigt te treden. “Voor alle duidelijkheid: de situatie is niet dramatisch. Ouders zijn onderweg om hun kinderen op te pikken. Er staan tenten onder water door de regen, niet door de rivier. Maar het peil van de rivier blijft wel snel stijgen, dus moeten we voorzichtig zijn”, zegt Matthias Descamps van de groepsleiding.

Deze kampen gaan wel door

Volledig scherm KSA Lede, die op kamp is in het Limburgse Zutendaal, kreeg dinsdag een wolkbreuk te verwerken, maar het kamp gaat wel door. © KSA Lede

Maar niet alle jeugdbewegingen hebben pech. Zo gaan de kampen van de chiro en KSA uit Lede voorlopig wel nog door. Chiro Nele Lede en chiro Sint-Lutgardis Papegem, die in Limburg op kamp zijn, laten weten dat alles nog in orde is. “We amuseren ons te pletter. We hebben nog geen last van overstromingen en zijn goed voorbereid op de voorspelde weersomstandigheden”, laten ze weten. KSA Sint-Gerolf van Lede kreeg dinsdag wel een stortbui te verwerken, waardoor enkele tenten water binnen kregen. “Maar onze greppels doen hun werk”, verzekert bondsleider Jorn Lammens.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Meisjeschiro Klim-op uit Aaigem start vandaag het jaarlijks bivak in het Limburgse Genk. “We hebben de nodige maatregelen getroffen en hebben niet veel last van de regen. Er is genoeg plaats om binnen of overdekt te spelen en ondanks de code oranje in Genk houden we ons kopje boven water”, laten ze weten.

Volledig scherm De KSA uit Rumbeke maakt van een nood een deugd en speelt dan maar in de modder. © RV

Ook de 100 leden van KSA De Torrewachters uit de Roeselaarse deelgemeente Rumbeke blijven niet gespaard van noodweer, maar zijn nog niet van plan hun kamp in het Limburgse Beverlo te verlaten. Omdat de tenten van de oudste leden niet zouden onder lopen, moesten ze die wel naar een hogere zone verplaatsen. “Wij zijn van de KSA. Opgeven staat niet in ons woordenboek”, knipoogt leider Victor Desmet. “Spelen in de regen en de modder kan toch ook leuk zijn? Zeker als er achteraf een warme douche volgt!”