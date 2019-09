Zwembad uitzonderlijk gesloten tot donderdag Toon Verheijen

04 september 2019

Het zwembad van Kalmthout blijft uitzonderlijk gesloten tot en met donderdag. De sluiting op maandag 2 september was aangekondigd voor onderhoud, maar ook dinsdag en woensdag bleef het zwembad toe. Er was een probleem met de opwarming van het water. De bedoeling is dat het zwembad donderdag opnieuw open gaat. De sportdienst heeft alle scholen en zwemclubs op de hoogte gebracht.