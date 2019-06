Zwaar onweer in Antwerpen: Kalmthout en Kapellen kondigen rampenplan af, campus palliatieve zorg ontruimd in Wuustwezel, straten blank in Ekeren en Brasschaat Sander Bral

19 juni 2019

19u15 6 Kalmthout In Kalmthout heeft burgemeester Lukas Jacobs (CD&V) woensdagavond het rampenplan afgekondigd omwille van het noodweer. Verschillende straten staan blank en zorginstellingen zijn overstroomd. In Wuustwezel is de campus palliatieve zorg geëvacueerd. Ook in Ekeren, Brasschaat en Stabroek hield het onweer lelijk huis.

In het Antwerpse Kalmthout heeft de burgemeester de gemeentelijke fase van het rampenplan afgekondigd. “Burgemeester, noodambtenaren, politie, brandweer en alle andere nodige instanties verzamelen om de verschillende incidenten aan te pakken”, zegt Patrick De Smedt van de lokale politiezone Grens.

“Probeer verplaatsingen zoveel mogelijk uit te stellen”, gaat de Smedt verder. “De putdeksels van rioleringen komen naar boven. Het is erg gevaarlijk om nu op de baan te gaan. Passerende wagens kunnen er bovendien voor zorgen dat overtollig water in de mensen hun woningen naar binnen stroomt.”

Campus palliatieve zorg ontruimd

In Wuustwezel is de campus Coda voor palliatieve zorg van het AZ Klina overstroomd door het noodweer. “Er waren op het moment van de overstroming zeven patiënten aanwezig", zegt Joanne De Roeck van Klina. “Eén patiënt is samen met zijn familie naar huis. De andere zes zijn overgebracht naar campus Klina in Brasschaat en worden daar op één afdeling opgenomen. De arts en de verpleging van Coda blijven bij hun patiënten zodat ze ook in het ziekenhuis verder voor hun patiënten kunnen zorgen. Ook de familie blijft bij hen. Ondertussen wordt campus Coda opgeruimd. Het is voorlopig nog niet duidelijk wanneer de campus terug geopend kan worden.”

Meer dan tweehonderd oproepen in Kalmthout

Brandweer Zone Rand heeft zijn handen vol. In Wuustwezel alleen kwamen er al meer dan tweehonderd oproepen binnen. “We hebben alle beschikbare middelen van zowel hulpdiensten als gemeentediensten ingezet om de wateroverlast actief te bestrijden”, klinkt het bij de brandweerzone. “Alle pompen zijn met prioriteit op de baan. We zitten met een ongeziene situatie door de zeer intense regenbui.”

“De oproepen komen van over heel ons grondgebied: noord, oost, zuid, west en centrum”, benadrukt Kalmthouts burgemeester Lukas Jacobs (CD&V). “Voor een gemeente met zo’n grote oppervlakte is dat erg ongezien. We zitten met een uitzonderlijke situatie die we nog niet veel meegemaakt hebben. We zaten echt in de kern van de bui, voor langer dan een uur. Alle hoofdassen en gewestwegen in onze gemeente staan nog steeds blank en zijn nog altijd afgesloten. Onze gemeente is verzadigd en onbereikbaar.”

“Er is ook wateroverlast gemeld in enkele zorginstellingen, die mensen konden intern geëvacueerd worden naar bovengelegen verdiepingen”, gaat Jacobs verder. “We zitten samen met brandweer, politie, communicatiediensten, noodambtenaren, civiele bescherming, medische diensten en diensten openbare werken om de situatie zo goed mogelijk op te volgen.”

De civiele bescherming heeft extra pompen aangeleverd om de woonwijken in Kalmthout zo snel mogelijk aan te pakken. Er zijn ongeveer twintig brandweerwagens op de baan in Kalmthout en zeventig manschappen van de brandweer. De omliggende brandweerkorpsen bieden bijstand.

“Het water voert zeer traag af”, zucht de burgemeester. “En er komt nog een bui aan straks. Wij blijven bij de pinken.”

Ook in Kapellen rampenplan afgekondigd

In Kapellen staan verschillende straten onder water of liggen er grote plassen. “Brandweer, politie en gemeentediensten doen wat ze kunnen”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “Er werd versterking opgeroepen bij de federale politie. De burgemeester zit samen met de gemeentelijke crisiscel om alles nauwgezet op te volgen.”

Straten blank in Ekeren

Ook in het Noord-Antwerpse district Ekeren zijn er problemen. De lokale politie moest Klein Heiken, de Driehoekstraat, de Slijkweg, de Veltwijcklaan en Schriek afzetten door wateroverlast. De Veltwijcklaan en Schriek zijn intussen terug watervrij gemaakt en dus ook vrijgegeven.

De Antwerpse brandweer kreeg een zeventigtal oproepen voor wateroverlast en stormschade, waarvan ongeveer 45 uit Ekeren. Naast de straten die blank kwamen te staan liepen ook veel kelders onder water. De brandweer stuurde extra ploegen op de baan, waarvan zes richting Ekeren. In totaal zijn er veertig interventieploegen actief in alle districten.

De hulpdiensten vragen voor niet dringende oproepen het gratis nummer 1722 te gebruiken.