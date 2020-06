Zwaar getroffen door corona, dus starten modebedrijf en twee evenementenbureaus Italiaanse catering emz

11 juni 2020

16u43 36 Kalmthout De authentieke Italiaanse keuken is neergestreken op het bedrijvenpark in Kalmthout. Zo zal ‘i Sapori by HF, Trattoria, Delicatessen en Events’ Italiaanse producten en verse gerechten aanbieden. Op termijn zal het ook evenementen organiseren. Het mode- en lifestylebedrijf Haute Fashion Concept en evenementenbureau’s ‘Tempo Per Te’ en ‘SeventyFour Creations’ zijn de drijvende krachten achter het concept.

Voor eventmanagers Nadia Onraet van ‘Tempo Per Te’ en Mirko Paglia van ‘SeventyFour Creations’ is het geen evidente periode. Samen werken ze normaal gezien heel wat evenementen uit. Door de coronacrisis werden en worden dergelijke bijeenkomsten massaal geannuleerd. Ook Maurizio Girini van ‘Haute Fashion Concept’ zag zich genoodzaakt vier evenementen af te gelasten.

Opportuniteit

Toen ze met hun gedrieën samen zaten, werd ‘i Sapori by HF’ geboren. Girini speelde al langer met het idee om iets te doen met Italiaanse delicatessen, aangezien hij met ‘Haute Fashion Concept’ ook al juwelen, horloges en handtassen uit zijn thuisland invoert. De verkoop van delicatessen in de drie vestigingen van ‘HF Concept’ in Kalmthout, Kapellen en Gooreind is slechts één van de drie pijlers van ‘i Sapori’.

Zo biedt het bedrijf vanaf dinsdag 16 juni met haar ‘trattoria’ ook authentieke afhaalgerechten en catering voor meer dan tien personen aan aan. Die worden vers bereid in het hoofdkantoor van ‘HF Concept’ in Kalmthout. Die locatie zal in de toekomst dienst doen als plek voor evenementen, wat de derde troef van ‘i Sapori’ vormt. Door de gebundelde krachten wil het bedrijf een crossmediaal verhaal brengen. “Het is een slechte tijd geweest voor iedereen. Maar met wat durf maken we met ‘i Sapori’ een opportuniteit van. Het is geen lapmiddel om de coronacrisis door te komen, maar een permanent project”, aldus Paglia en Onraet.

Grootmoeders keuken

Met uitzondering van de Franse champagne ‘Ruinart’ komen alle delicatessen en ingrediënten voor de gerechten rechtstreeks uit Italië, waar zowel Paglia en Girini hun roots hebben. “We hebben bijvoorbeeld een passata gemaakt van tomaten die groeien op de kalk van de vulkaan Vesuvius. De ricotta en burrata (mozzarella gevuld met extra room, nvdr.) kan je nergens verser krijgen. Voor de ‘trattoria’ willen echt grootmoeders keuken brengen. En dus geen saus met pasta, maar pasta met saus.” De zaak heeft zijn naam ‘i Sapori’, wat Italiaans is voor ‘smaken’, dan ook niet gestolen.

De primeur van de afhaalgerechten is weggelegd voor de zorgmedewerkers van woonzorgcentra Sint-Vincentius in Kalmthout en De Bijster in Essen. Donderdagmiddag leverde ‘i Sapori by HF’ honderd gratis maaltijden bestaande uit een driegangenmenu. Vrijdag is het de beurt aan de medewerkers van de bedrijven in naburige gemeenten om langs te komen. “Ook die zijn in deze zware periode op post gebleven”, vertelt Onraet.

Op het hoofdkantoor op de Franse Weg 29/Onderzeel 2 in Kalmthout kan u terecht voor de delicatessen, de trattoria (afhaalgerechten en catering) en evenementen. Dat is geopend tussen maandag en vrijdag van 10 tot 18 uur. De delicatessen zijn ook verkrijgbaar tussen dinsdag en zaterdag van 10 uur tot 12 uur 30 en van 13 uur tot 18 uur op de Theo Verellenlaan 83 in Wuustwezel en het Dorpsplein 3 in Kapellen. Meer informatie via de website www.isapori.be, telefonisch via 03 640 33 26 en per e-mail via info@isapori.be.