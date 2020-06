Zo heropent het zwembad van Kalmthout: reserveren en maximaal 30 zwemmers per uur Toon Verheijen

29 juni 2020

13u44 0 Kalmthout Inwoners van Kalmthout kunnen vanaf woensdag 1 juli weer terecht in het gemeentelijk zwembad, met een aantal beperkingen. Zo zullen maximaal dertig zwemmers tegelijkertijd in het zwembad aanwezig mogen zijn.

Zwembeurten zijn beperkt tot één uur en moeten op voorhand gereserveerd worden via deze link. Een ticket koop je in het zwembad aan de ticketzuil. Je komt binnen langs de ingang en volgt de aangegeven route. Kleedkamers zijn genummerd en hebben een eigen locker. “Deze manier van werken testen we tot 8 juli”, zegt sportschepen Maarten De Bock (CD&V). “Als de evaluatie positief is, werken we zo verder voor de rest van de zomervakantie. Bestaande groepen zoals het seniorenzwemmen en de medische training moeten niet reserveren. Leden van zwemclubs nemen best contact op met hun club voor informatie.”